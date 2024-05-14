Иммунолог оценил риск пандемии из-за нового гепатита

Иммунолог Крючков: крысиный гепатит Е не станет пандемической инфекцией

Вирус крысиного гепатита Е, который начал передаваться человеку, не станет причиной новой пандемии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. По его словам, в худшем случае, он станет очередным человеческим элементарным вирусом гепатита.

«Этот патоген относительно новый для человека, в 2010 году впервые был выявлен случай заражения. В Европе теперь его регистрируют регулярно, значительно реже, чем классический гепатит Е, но все же он встречается», — сказал иммунолог.

Он отметил, что на данный момент точно не известно, как именно передается вирус. Но, вероятнее всего, происходит это в результате контакта человека с продуктами жизнедеятельности грызунов. При этом, по мнению Крючкова, в большинстве случаев люди переносят вирус либо бессимптомно, либо малосимптомно.

«Также нет существенных доказательств о наличии хронических форм. Острый протекает несколько недель с благоприятным исходом, о летальных случаях заражения крысиным гепатитом Е я не слышал. Это не пандемическая инфекция. Она похожа на обычный гепатит Е, который, относительно других гепатитов, довольно мягкий. Да, иногда и там бывают летальные случаи, но на популяционном уровне это не очень серьезная инфекция», — заключил Крючков.

Ранее сообщалось, что Испанские исследователи выявили десятки случаев заболевания новой и загадочной болезнью — вирусом крысиного гепатита Е (Rocahepevirus ratti). Впервые этот вирус был обнаружен в Германии в 2010 году. Долгое время считалось, что человек не может им заразиться.