Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 13 мая 2024Мир

В Испании выявили десятки случаев заболевания новой загадочной болезнью

El Pais: в Испании у десятков пациентов обнаружили вирус крысиного гепатита

Фото: Florian Bott / Shutterstock / Fotodom

Испанские исследователи выявили десятки случаев заболевания новой и загадочной болезнью — вирусом крысиного гепатита Е (Rocahepevirus ratti). Об этом сообщает газета El Pais.

Как отмечает издание, впервые этот вирус был обнаружен в Германии в 2010 году. Считалось, что человек не может им заразиться, но в 2018 году в Гонконге выявили первый случай инфицирования человека.

«Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц, что указывает на распространенность в этой группе 14 процентов. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также иммунокомпетентные люди», — заявил исследователь, специализирующийся на гепатитах в Институте биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове (Имибик) Риверо Хуарес.

По его словам, около 30 процентов городских крыс являются носителями вируса. Точно неизвестно, как вирус передается людям, однако существует две гипотезы. Согласно первой, животные выделяют вирус через фекалии и, скорее всего, также через мочу, и таким образом загрязняются продукты питания, жидкости, поверхности и инструменты, с которыми контактируют люди. По второй теории, существует другой вид животных, выступающий в роли бессимптомного промежуточного хозяина.

Эксперты отмечают, что нет оснований полагать, что в других странах наличие вируса и случаи гепатита у крыс встречаются реже.

Ранее стало известно, что в Нигерии начала распространяться новая болезнь. Уточняется, что первый случай заболевания был обнаружен в деревнях Марадун, Шинкафи и Гусау в штате Замфара.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

      России предрекли снижение урожая зерна

      Силовики задержали мигрантов в поле российского региона при помощи дронов

      Российский депутат раскрыл подробности подрыва своей машины в зоне СВО

      «Самый жестокий преступник Британии» снова подрался в тюрьме

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с бойцами СВО

      Знаменитый советский бард призвал забыть сериал «Слово пацана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше