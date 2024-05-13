В Нигерии начала распространяться новая загадочная болезнь

Daily Star: в штате Замфара в Нигерии распространяется новая загадочная болезнь

В штате Замфара на северо-западе Нигерии распространяется новая загадочная болезнь. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на представителей местных властей.

Министр здравоохранения Нигерии Аиша Анка заявила, что зарегистрированы первые случаи заболевания с летальным исходом.

«Больше всего страдают дети, и случаи связаны с употреблением воды», — отметила глава здравоохранительного ведомства.

По ее словам, неизвестная болезнь была обнаружена в деревнях Марадун, Шинкафи и Гусау. Всего на данный момент подтверждено 177 случаев заражения.

Симптомы заболевания включают вздутие живота, жидкость в брюшной полости, увеличение размеров печени и селезенки, лихорадку и общую слабость.

Национальный центр по контролю заболеваний был проинформирован о новом недуге. Ведомство перешло в режим чрезвычайного реагирования, чтобы остановить распространение инфекции, пишет издание.

28 марта сообщалось о росте в Нигерии числа пациентов, у которых повышенная температура воздуха из-за аномальной жары в Западной Африке вызвала обострение заболеваний.