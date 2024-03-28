Один регион оказался в опасности из-за глобальной проблемы

Эксперты связали волны жары в Северной Африке с глобальным потеплением

Глобальное потепление увеличило вероятность прихода волн жары в Западную Африку в 10 раз. К такому выводу пришли исследователи World Weather Attribution group, сообщает Intellinews.

Если человечество срочно не начнет бороться в глобальным потеплением, волны жары, подобные недавно прошедшей в регионе, могут возникать там примерно раз в два года, предупредили специалисты.

Они также рекомендовали разработать план действий, который мог бы смягчить воздействие чрезмерно высоких температур на уязвимые группы населения региона.

Аномальная жара обрушилась на Западную Африку в феврале 2024 года. Она сопровождалась повышенной влажностью воздуха. В Нигерии отмечался рост числа пациентов, у которых повышенная температура воздуха вызывала обострение заболеваний. Некоторые жители также жаловались на дискомфорт из-за слишком жарких ночей.

Ранее ученые пришли к выводу, что глобальное потепление может привести к росту цен на продовольствие. Они снизят прибыль сельскохозяйственных предприятий, что впоследствии углубят инфляцию во всем мире.