Crew Dragon с экипажем миссии Ax-4 отстыковался от МКС

НАСА: Crew Dragon с экипажем миссии Ax-4 отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии Axiom Mission 4 (Ax-4) отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Отстыковка состоялась сегодня, 14 июля, в 14:15 по московскому времени. У берегов Калифорнии Crew Dragon приводнится завтра. На борту аппарата находятся американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу.

Стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon миссии с МКС состоялась Ax-4 26 июня.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем Ax-4 стартовала с площадки комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида (США) днем ранее.