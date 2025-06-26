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16:33, 26 июня 2025Наука и техника

Коммерческая миссия Ax-4 прибыла на МКС

НАСА: Коммерческая миссия Ax-4 с четырьмя члена экипажа прибыла на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Коммерческая миссия Axiom Mission 4 (Ax-4) с четырьмя членами экипажа прибыла на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Стыковка пилотируемого космического корабля Crew Dragon с МКС состоялась сегодня, 26 июня, в 13:31 (по московскому времени). На борту аппарата находятся американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу.

На МКС экипаж миссии Ax-4 пробудет до двух недель.

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Соответствующий пуск был утвержден НАСА.

Ранее старт Ax-4 неоднократно переносился.

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