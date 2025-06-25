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16:01, 25 июня 2025Наука и техника

SpaceX запустила коммерческую миссию Ax-4 с четырьмя членами экипажа к МКС

Компания SpaceX запустила коммерческую миссию Ax-4 к МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX запустила коммерческую миссию Axiom Mission 4 (Ax-4) с четырьмя членами экипажа к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида (США) сегодня, 25 июня, в 09:31 московского времени. Корабль с экипажем должен достичь МКС завтра, 26 июня.

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Соответствующий пуск был утвержден НАСА.

Ранее старт Ax-4 неоднократно переносился.

В рамках Ax-4 на борту пилотируемого корабля будут находиться американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу. На МКС экипаж миссии пробудет до двух недель.

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