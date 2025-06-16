Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:17, 16 июня 2025Наука и техника

НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

НАСА: Миссия Ax-4 на МКС может стартовать 19 июня
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Миссия Axiom Mission 4 (Ax-4) на Международную космическую станцию (МКС) может стартовать 19 июня. Соответствующую дату установило НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В распространенном американским космическим агентством заявлении говорится, что оно работает с компаниями Axiom Space и SpaceX над «рассмотрением возможностей запуска» миссии Ax-4, самая ранняя из которых — 19 июня.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Запуск Ax-4 был намечен на 11 июня, однако переносился два раза. Первый раз это произошло из-за утечки жидкого кислорода в ракете Falcon 9, второй — вследствие работ по герметизации промежуточной камеры модуля «Звезда» российского сегмента МКС, где последние годы фиксировались утечки воздуха.

В рамках Ax-4 на борту пилотируемого корабля будут находиться американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу. На МКС экипаж миссии пробудет до двух недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

    Ряд российских регионов предупредили о похолодании

    Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Днепропетровской области

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

    В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

    НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

    Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

    Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости