НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

НАСА: Миссия Ax-4 на МКС может стартовать 19 июня

Миссия Axiom Mission 4 (Ax-4) на Международную космическую станцию (МКС) может стартовать 19 июня. Соответствующую дату установило НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В распространенном американским космическим агентством заявлении говорится, что оно работает с компаниями Axiom Space и SpaceX над «рассмотрением возможностей запуска» миссии Ax-4, самая ранняя из которых — 19 июня.

Запуск Ax-4 был намечен на 11 июня, однако переносился два раза. Первый раз это произошло из-за утечки жидкого кислорода в ракете Falcon 9, второй — вследствие работ по герметизации промежуточной камеры модуля «Звезда» российского сегмента МКС, где последние годы фиксировались утечки воздуха.

В рамках Ax-4 на борту пилотируемого корабля будут находиться американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу. На МКС экипаж миссии пробудет до двух недель.