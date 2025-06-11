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15:08, 11 июня 2025Наука и техника

SpaceX перенесла миссию Ax-4 на МКС

Компания SpaceX перенесла миссию Ax-4 на МКС из-за утечки в ракете Falcon 9
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Миссия Axiom Mission 4 (Ax-4), запуск которой должен был состояться сегодня, 11 июня, перенесена из-за утечки жидкого кислорода в ракете Falcon 9. Об этом компания SpaceX сообщила в сети X.

В публикации отмечается необходимость дополнительного времени для устранения утечки, в связи с чем новая дата запуска будет обнародована позднее.

По данным НАСА, в рамках Ax-4 на борту пилотируемого корабля будут находиться американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу. На МКС экипаж миссии пробудет до двух недель.

В феврале издание ArsTechnica сообщило, что НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Ax-4 на МКС.

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