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17:47, 7 февраля 2025Наука и техника

НАСА отложило частную миссию Axiom-4 на МКС из-за Starliner

ArsTechnica: НАСА отложило частную миссию Axiom-4 на МКС из-за корабля Starliner
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / SpaceX / Wikipedia

НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Изначально астронавты Starliner Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были вернуться на этом же космическом корабле, однако из-за неполадок с ним НАСА приняло решение отправить их на Землю на модифицированном корабле Crew Dragon, разработка которого задерживается из-за проблем с аккумуляторами. Поэтому астронавты будут доставлены на Землю на прежней версии корабля Crew Dragon, которую планировалось использовать для частной миссии Axiom-4, предусматривающей отправку на МКС космических туристов.

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Теперь, согласно планам НАСА, Уилмор и Уильямс вернутся на Землю в период с середины марта по начало апреля.

Ранее обозревателю издания Эрику Бергеру от источников в американском космическом агентстве стало известно, что в НАСА из-за влияния основателя компании SpaceX Илона Маска снижается моральный дух.

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