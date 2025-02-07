НАСА отложило частную миссию Axiom-4 на МКС из-за Starliner

ArsTechnica: НАСА отложило частную миссию Axiom-4 на МКС из-за корабля Starliner

НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Изначально астронавты Starliner Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были вернуться на этом же космическом корабле, однако из-за неполадок с ним НАСА приняло решение отправить их на Землю на модифицированном корабле Crew Dragon, разработка которого задерживается из-за проблем с аккумуляторами. Поэтому астронавты будут доставлены на Землю на прежней версии корабля Crew Dragon, которую планировалось использовать для частной миссии Axiom-4, предусматривающей отправку на МКС космических туристов.

Теперь, согласно планам НАСА, Уилмор и Уильямс вернутся на Землю в период с середины марта по начало апреля.

Ранее обозревателю издания Эрику Бергеру от источников в американском космическом агентстве стало известно, что в НАСА из-за влияния основателя компании SpaceX Илона Маска снижается моральный дух.