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00:30, 6 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о низком моральном духе в НАСА из-за Маска

ArsTechnica: В НАСА из-за влияния Маска наблюдается низкий моральный дух
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

В НАСА из-за влияния основателя компании SpaceX Илона Маска наблюдается низкий моральный дух. Об этом обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру стало известно от источников в американском космическом агентстве.

Автор пишет, что назначенная исполняющим обязанности главы НАСА Джанет Петро своим первым распоряжением объявила о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности.

Затем Маск заявил, что астронавты космического колрабля Starliner Бутч Уилмор и Сунита Уильямс «застряли» на Международной космической станции (МКС). «У некоторых сотрудников НАСА, правда это или нет, теперь есть неприятное чувство, что они работают на Маска и раздают контракты SpaceX», — говорится в публикации.

Обеспокоенность сотрудников НАСА усилилась после того, как Петро назначила бывшего сотрудника SpaceX Михаэля Альтенхофена старшим советником главы агентства. «Он, безусловно, привносит опыт, но его найм также вызывает опасения по поводу влияния SpaceX на операции НАСА», — пишет обозреватель.

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В январе президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой скорее вернуть астронавтов Starliner с МКС на Землю.

Как пишет издание SpaceNews, НАСА отвергло призыв президента Трампа немедленно вернуть экипаж Starliner, поскольку американское космическое агентство нуждается в сохранении уже утвержденных графиков возвращения экипажей с МКС на Землю.

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