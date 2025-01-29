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09:26, 29 января 2025Наука и техника

Маск заявил о просьбе Трампа вернуть астронавтов Starliner с МКС

Маск: Трамп попросил SpaceX вернуть астронавтов Starliner с МКС на Землю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой скорее вернуть астронавтов Starliner с Международной космической станции (МКС) на Землю. Об этом в сети X сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

«Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем», — заявил бизнесмен.

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Ранее издание SpaceNews сообщило, что компания Boeing спрогнозировала дополнительные убытки от программы пилотируемого космического корабля Starliner в последнем квартале прошлого года.

В октябре издание сообщило, что НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к МКС.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. К МКС корабль, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, отправился 5 июня. Миссия должна была продлиться две недели, на Землю астронавтов планировалось вернуть на Starliner.

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