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13:19, 18 октября 2024Наука и техника

НАСА отложило первый штатный полет Starliner к МКС

НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

«В заявлении от 15 октября НАСА сообщило, что будет использовать [корабль SpaceX] Crew Dragon как для миссии Crew-10 на МКС, запланированной не ранее февраля 2025 года, так и для миссии Crew-11, запланированной не ранее июля», — говорится в публикации.

Между тем, штатные полеты Starliner к МКС должны были стартовать в начале 2025 года. В НАСА продолжают анализировать ситуацию вокруг Starliner, в частности, необходимость еще одного испытательного полета к МКС.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

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      Иван Потапов
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