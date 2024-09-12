«Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации со Starliner

Борисов: «Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации с кораблем Starliner

«Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации с пилотируемым кораблем Starliner. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Руководитель напомнил, что в декабре 2022 года американская сторона предложила российской помощь с ситуацией вокруг корабля «Союз МС-22». «В этой ситуации мы поступили аналогично, хотя абсолютно точно уверены, что американская сторона гарантированно сможет выйти из этой ситуации самостоятельно», — заявил Борисов.

7 сентября Starliner отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками, как и две предшествующие ей беспилотные миссии.

В марте 2023-го возвращаемый аппарат «Союза МС-22» спустился на Землю без людей на борту. Запуск корабля к МКС состоялся 21 сентября 2022-го. 15 декабря того же года на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.