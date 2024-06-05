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18:10, 5 июня 2024Наука и техника

В США впервые запустили космический корабль Starliner с экипажем

НАСА: впервые запущен космический корабль Starliner с экипажем

Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com

Впервые запущен космический корабль Starliner с экипажем. Об этом сообщает НАСА.

Старт ракеты Atlas V с кораблем Starliner с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида состоялся сегодня, 5 июня, в 17:52 по московскому времени. Полет корабля к Международной космической станции (МКС) продлится около суток.

Ранее НАСА и компания Boeing неоднократно переносили запуск Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем на борту корабля находятся астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке с МКС и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Миссия астронавтов продлится восемь суток. Ее успех позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

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      Иван Потапов
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