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08:03, 15 декабря 2022Наука и техника

Выход российских космонавтов в открытый космос отменили из-за разгерметизации

Из-за разгерметизации «Союза» отменен выход российских космонавтов в открытый космос с МКС

Фото: NASA / Roscosmos / Reuters

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) отменили по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

По данным ТАСС, такое решение было принято из-за разгерметизации системы теплового обеспечения корабля «Союз», который пристыкован к МКС. По словам специалиста Центра управления полетами в переговорах с космонавтами, в настоящее время идет оценка критичности ситуации, проводятся попытки снять дополнительную телеметрию.

Выход в космос планировалось начать в 05:20 по московскому времени. Прокопьев и Петелин должны были провести за пределами станции 6 часов 37 минут.

В ноябре «Роскосмос» сообщал, что работы по подготовке к выходу в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции (МКС) прекращены из-за неполадок со скафандром.

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Марина Совина
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