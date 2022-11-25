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14:25, 25 ноября 2022Наука и техника

Подготовку к выходу космонавтов Прокопьева и Петелина в космос прекратили

«Роскосмос» прекратил подготовку к выходу космонавтов Прокопьева и Петелина в космос

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» прекратила работы по подготовке к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в космос из-за неполадок со скафандром. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — говорится в сообщении.

Космонавты Прокопьев и Петелин должны были подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу и проконтролировать процесс переноса радиатора манипулятором ERA (European Robotic Arm).

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Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты Прокопьев и Петелин поставили рекорд по выходам в открытый космос за год.

В октябре гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что НПП создаст три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос.

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Даниил Иринин
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