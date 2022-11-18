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03:32, 18 ноября 2022Наука и техника

Российские космонавты поставили рекорд по выходам в открытый космос за год

«Роскосмос»: космонавты Прокопьев и Петелин установили рекорд по выходам в открытый космос

Фото: Courtesy NASA TV / Reuters

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поставили рекорд по выходам в открытый космос за год. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Седьмой за год выход по российской программе начался 17 ноября. В корпорации уточнили, что космонавты провели в открытом космосе почти 6,5 часов. За это время они провели ряд работ, в том числе установили адаптер грузовой стрелы в модуле «Рассвет» и развернули средство крепления крупногабаритных объектов на модуле «Наука». Также они установили адаптер на шлюзовой камере и блокиратор на одной из двух грузовых стрел.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году с шестью выходами космонавтов «Роскосмоса».

2 сентября российские космонавты Артемьев и Матвеев на МКС вышли в открытый космос для подготовки европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе. В августе они же досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, не успев завершить запланированное из-за проблем со скафандром у первого космонавта.

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Марина Совина
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