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Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

Российский космонавт Олег Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Начало событий в новости Российские космонавты вышли в открытый космос

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Участник 67-й длительной экспедиции российский космонавт Олег Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

Причина возвращения — проблемы с электропитанием скафандра, в частности, аккумулятором.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что, если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», — сообщили в Центре управления полетами космонавту.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сказал космонавту: «Немедленно уходить в люк и стыковаться к станции».

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1 июня 2021

Участники 67-й длительной экспедиции на МКС российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm вечером 17 августа. Расчетная продолжительность выхода оценивалась в 6 часов 44 минуты.

В июле астронавт Европейского космического агентства впервые на Международной космической станции вышла в открытый космос в скафандре из России. Вместе с Самантой Кристофоретти выход совершил российский космонавт Олег Артемьев.

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Иван Потапов
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