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Российские космонавты вышли в открытый космос

«Роскосмос»: космонавты 67-й экспедиции на МКС вышли в открытый космос
Олег Артемьев

Олег Артемьев. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Участники 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA). Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что во время выхода на внешней поверхности модуля «Наука» космонавты «должны установить на манипуляторе две локтевые телекамеры и демонтировать стартовые кольца с двух его концевых эффекторов, переместить внешний пульт и осуществить с помощью него тестовое управление манипулятором, а также отрегулировать приводы на концевых эффекторах».

Расчетная продолжительность выхода оценивается в 6 часов 44 минуты.

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1 июня 2021

Мероприятие станет 63-й российским выходом в открытый космос в рамках проекта МКС.

В июле астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на Международной космической станции (МКС) вышла в открытый космос в скафандре из России. Вместе с Самантой Кристофоретти выход совершил российский космонавт Олег Артемьев.

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Иван Потапов
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