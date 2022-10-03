В России создадут три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос

НПП «Звезда» создаст три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос

Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» создаст три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Позднякова.

Организация подписала договор с «Роскосмосом» на создание скафандров на замену имеющимся. «Новые скафандры, будем считать, заказаны, соответствующий договор оформлен», — отметил Поздняков. Ожидается, что они будут созданы за полтора-два года.

«Изготовление трех скафандров на замену тем, которые сейчас на МКС, запущено», — подчеркнул он.

В апреле космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев провели первую тренировку в скафандрах на Международной космической станции (МКС) перед выходом в открытый космос. Космонавты проверили медицинское состояние и протестировали скафандры «Орлан-МКС». Также Артемьев и Матвеев отработали перемещения в скафандре и проверили связь.

