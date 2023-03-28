Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 28 марта 2023Наука и техника

«Союз МС-22» вернулся на Землю

«Роскосмос»: спускаемый аппарат корабля «Союз МС-22» приземлился в Казахстане
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-22», который отстыковался от Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня в 14:45:58 мск спускаемый аппарат беспилотного корабля "Союз МС-22" приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на корабле с МКС доставили 218 килограммов грузов, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

Ранее в марте в «Роскосмосе» сообщили, что «Союз МС-22» штатно отстыковался от МКС в 12:57 по московскому времени.

В феврале корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС на замену поврежденному «Союзу МС-22». Корабль причалил к модулю «Поиск».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Черное кольцо в небе над Подмосковьем попало на видео
Россиянка очнулась после комы и узнала о рождении дочери
Шойгу дал задачу российским оборонным предприятиям
Байден проведет переговоры с премьером Израиля
В слова полюбившего евреев Канье Уэста отказались верить
Самойлова продемонстрировала успехи в растяжении шпагата
Российский военный получил условный срок за самоволку
Мэр российского города объявил об уходе с поста ради службы в зоне СВО
«Союз МС-22» вернулся на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.