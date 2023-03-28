«Союз МС-22» вернулся на Землю

«Роскосмос»: спускаемый аппарат корабля «Союз МС-22» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-22», который отстыковался от Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня в 14:45:58 мск спускаемый аппарат беспилотного корабля "Союз МС-22" приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на корабле с МКС доставили 218 килограммов грузов, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

Ранее в марте в «Роскосмосе» сообщили, что «Союз МС-22» штатно отстыковался от МКС в 12:57 по московскому времени.

В феврале корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС на замену поврежденному «Союзу МС-22». Корабль причалил к модулю «Поиск».