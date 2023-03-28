«Союз МС-22» отстыковался от МКС

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-22» штатно отстыковался от МКС

Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-22» штатно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Корабль отстыковался от станции в 12:57 по московскому времени. В 13:51 включится двигатель «Союза» на торможение для сведения с орбиты, а в 14:19 произойдет разделение корабля на отсеки. Вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в 14:22, а ввод основного парашюта — в 14:30. Спускаемый аппарат должен приземлиться в 14:45 мск.

Запуск «Союза МС-22» к МКС состоялся 21 сентября 2022 года. Этот запуск стал первым в рамках соглашения «Роскосмоса» и НАСА о перекрестных полетах. 15 декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты на МКС проведут тепловые испытания «Союза МС-22» перед его посадкой в беспилотном режиме. Результаты тестов передадут на Землю для оценки.

В феврале корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС на замену поврежденному «Союзу МС-22». Корабль должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.