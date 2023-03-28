Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 28 марта 2023Наука и техника

«Союз МС-22» отстыковался от МКС

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-22» штатно отстыковался от МКС

Кадр: Роскосмос

Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-22» штатно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Корабль отстыковался от станции в 12:57 по московскому времени. В 13:51 включится двигатель «Союза» на торможение для сведения с орбиты, а в 14:19 произойдет разделение корабля на отсеки. Вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в 14:22, а ввод основного парашюта — в 14:30. Спускаемый аппарат должен приземлиться в 14:45 мск.

Запуск «Союза МС-22» к МКС состоялся 21 сентября 2022 года. Этот запуск стал первым в рамках соглашения «Роскосмоса» и НАСА о перекрестных полетах. 15 декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты на МКС проведут тепловые испытания «Союза МС-22» перед его посадкой в беспилотном режиме. Результаты тестов передадут на Землю для оценки.

В феврале корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС на замену поврежденному «Союзу МС-22». Корабль должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»
В бундестаге уличили США в причастности к подрывам «Северных потоков»
Блогерша показала неожиданные последствия популярной косметической процедуры
Появились подробности взрыва на складе в Новой Москве
Травматолог оценил возможность использования Костомаровым протезов
В регионах России назвали сроки весеннего призыва в армию
В Госдуму поступил законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники
«Союз МС-22» отстыковался от МКС
В России увеличились запасы непроданного жилья
Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской по делу о фейках про ВС РФ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.