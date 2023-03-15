На МКС протестируют системы поврежденного «Союза МС-22»

«Роскосмос»: на МКС протестируют системы поврежденного корабля «Союз МС-22»

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнят тесты систем поврежденного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса.

Тепловые испытания корабля перед его предстоящей посадкой в беспилотном режиме будут проводиться при дистанционном участии специалистов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Затем результаты тестов передадут на Землю для оценки», — сообщают в госкорпорации. Выполнением тестов на борту МКС будут заниматься космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин.

В феврале космический корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» пристыковался к МКС.

Утечка в системе терморегулирования «Союза МС-23» была зафиксирована в декабре 2022 года.