Корабль Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме

НАСА сообщило об отстыковке Starliner от МКС в беспилотном режиме

Космический корабль Starliner отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме, об этом сообщили в Центре управления полетами в Хьюстоне, НАСА ведет прямую трансляцию.

Отстыковка началась в 18:04 по Восточному побережью США (1:04 мск). Корабль четыре раза включал двигатели, чтобы отойти на безопасное расстояние от МКС. Отдалившись на 200 метров, он начал возвращение на Землю.

Приземление в Нью-Мексико ожидается спустя шесть часов, около полуночи (07:00 мск). На борту Starliner находятся отработанные материалы и груз со станции.

Ранее сообщалось, что Starliner испытают после отстыковки от МКС и до входа в атмосферу Земли. После отхода Starliner от МКС планируется произвести включение нескольких двигателей, с которыми у корабля обнаружены неполадки. При входе в атмосферу планеты эти компоненты вместе со служебным модулем будут утрачены.