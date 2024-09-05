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16:53, 5 сентября 2024Наука и техника

Starliner испытают до входа в атмосферу Земли

НАСА: корабль Starliner испытают после отстыковки от МКС

Фото: NASA

Корабль Starliner испытают после отстыковки от Международной космической станции (МКС) и до входа в атмосферу Земли. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

После отхода Starliner от МКС планируется произвести включение нескольких двигателей, с которыми у корабля обнаружены неполадки. При входе в атмосферу планеты эти компоненты вместе со служебным модулем будут утрачены.

В НАСА не исключают, что по результатам испытаний в конструкцию Starliner будут внесены изменения.

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В августе НАСА заявило, что Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки. Астронавты НАСА отправятся на Землю в феврале 2025-го на корабле Crew Dragon.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.

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      Иван Потапов
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