Стало известно о проблемах со Starliner

ArsTechnica: перед стыковкой у Starliner вышли из строя 5 двигателей ориентации

Перед стыковкой с Международной космической станций (МКС) у космического корабля Starliner вышли из строя 5 из 28 двигателей ориентации. Об этом стало известно изданию ArsTechnica.

После перезагрузки 4 из 5 ранее вышедших из строя двигателей заработали. «Это уже вторая подряд миссия, в которой некоторые из этих небольших двигателей не сработали во время полета Starliner», — говорится в публикации.

«Я думаю, что мы упускаем что-то фундаментальное, что происходит внутри двигателей», — сказал менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич.

Также в ходе пилотируемого полета корабля продолжалась утечка жидкого гелия в его системах.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.