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20:45, 6 июня 2024Наука и техника

Starliner с экипажем со второй попытки пристыковался к МКС

НАСА: корабль Starliner с экипажем пристыковался к МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

Пилотируемый корабль Starliner с экипажем на борту со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Корабль Starliner с астронавтами НАСА Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс успешно пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС примерно в 20:33 по московскому времени. Стыковку удалось осуществить успешно со второй попытки ручным образом в рамках заранее запланированной программы испытаний.

Миссия астронавтов на околоземной орбите продлится восемь суток. Ее успех позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

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В ходе трансляции, организованной НАСА, комментаторы сообщили о выходе из строя 5 из 28 двигателей управления ориентацией служебного модуля корабля. Впоследствии четыре из них удалось запустить.

5 июня в 17:52 мск с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты Уилмор и Уильямс.

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      Иван Потапов
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