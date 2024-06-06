Starliner с экипажем со второй попытки пристыковался к МКС

НАСА: корабль Starliner с экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Starliner с экипажем на борту со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Корабль Starliner с астронавтами НАСА Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс успешно пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС примерно в 20:33 по московскому времени. Стыковку удалось осуществить успешно со второй попытки ручным образом в рамках заранее запланированной программы испытаний.

Миссия астронавтов на околоземной орбите продлится восемь суток. Ее успех позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

В ходе трансляции, организованной НАСА, комментаторы сообщили о выходе из строя 5 из 28 двигателей управления ориентацией служебного модуля корабля. Впоследствии четыре из них удалось запустить.

5 июня в 17:52 мск с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты Уилмор и Уильямс.