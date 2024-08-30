НАСА установило дату возвращения Starliner на Землю

НАСА: корабль Starliner отстыкуется от МКС и вернется на Землю 7 сентября

Корабль Starliner без экипажа отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки. Соответствующие даты установило НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.

Полет корабля от МКС до полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико займет шесть часов. Таким образом Starliner будет находиться на околоземной орбите ровно три месяца вместо изначально запланированных двух недель.

Отстыковавшийся Starliner освободит на МКС место для корабля Crew Dragon с экипажем из двух человек. В рамках миссии Crew-9 на МКС 24 сентября планировалось отправить четыре человека, однако экипаж сократили, поскольку в феврале на этом же корабле на Землю вернутся астронавты, доставленные на МКс на Starliner.

Ранее НАСА сообщило, что Starliner вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, которые останутся на МКС до февраля 2025 года.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.