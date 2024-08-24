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21:40, 24 августа 2024Наука и техника

НАСА вернет корабль Starliner на Землю без экипажа с МКС

Астронавтов НАСА Уилмора и Уильямс оставят на МКС до февраля 2025 года

Фото: Steve Nesius / Reuters

Корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года. Об этом сообщает НАСА.

«Это позволит NASA и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж», — говорится в заявлении. По словам администратора НАСА Билла Нельсона, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме».

Ранее НАСА допустило, что астронавты Уилмор и Уильямс, прибывшие в июне на корабле Starliner на Международную космическую станцию, могут вернуться на Землю в феврале на Crew Dragon. Тогда же агентство утверждало, что окончательное решение о перспективах экипажа будет принято в середине августа.

Также стало известно, что астронавты что осознавали риски полета на космическом корабле Starliner.

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      Юлия Мискевич
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