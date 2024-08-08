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09:33, 8 августа 2024Наука и техника

НАСА признало возвращение астронавтов Starliner на Crew Dragon

НАСА: астронавты Starliner могут вернуться на Землю на Crew Dragon

Фото: Joe Skipper / Reuters

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие в июне на корабле Starliner на Международную космическую станцию (МКС), могут вернуться на Землю в феврале на Crew Dragon. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

В НАСА признали наличие внутренних разногласий о том, на каком корабле будут возвращены астронавты на Землю. Окончательное решение о перспективах Уилмора и Уильямс американское космическое агентство примет в середине августа. К этому же времени НАСА пообещало определиться со способом возвращения Starliner на Землю.

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По словам менеджера коммерческой программы полетов космического агентства Стива Стича, у компании Boeing и НАСА нет понимания «физики» того, почему упала производительность двигателей Starliner, которые необходимы для корректного возвращения корабля.

Ранее изданию ArsTechnica информированные источники сообщили, что в настоящее время без обновления программного обеспечения, на которое потребуется четыре недели, корабль Starliner компании Boeing не может отстыковаться от МКС и войти в плотные слои земной атмосферы.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.

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      Иван Потапов
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