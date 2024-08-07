Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:43, 7 августа 2024Наука и техника

Стало известно о невозможности Boeing Starliner отстыковаться от МКС

ArsTechnica: без обновления ПО корабль Starliner не сможет отстыковаться от МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

В настоящее время космический корабль Starliner компании Boeing не может отстыковаться от Международной космической станции (МКС) и войти в плотные слои земной атмосферы. Об этом изданию ArsTechnica стало известно от информированных источников.

По их словам, проблема связана с тем, что в текущем виде программное обеспечение (ПО) полета Starliner не позволяет кораблю совершить автоматическую отстыковку от МКС с входом в атмосферу Земли. «Потребуется около четырех недель, чтобы обновить и проверить программное обеспечение для автономного возвращения», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее НАСА сообщило, что из-за проблем с возвращением на Землю космического корабля Starliner запуск Crew Dragon с россиянином Александром Горбуновым перенесен примерно на месяц — с 18 августа на 24 сентября.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Рассекречены планы ядерной войны гитлеровской Германии. Нацисты хотели разбомбить города СССР

      Названо условие построения в России «серебряной экономики»

      Рост производства пива в России объяснили

      Из обстреливаемых территорий Курской области начали вывозить жителей

      В Москве рухнули продажи новостроек

      Полковник объяснил главную сложность обороны Курской области на фоне атак ВСУ

      Заявку молдавской оппозиции об участии в президентских выборах отклонили

      СК организовал проверку из-за взорвавшейся в подмосковной квартире гранаты

      В городском освещении увидели опасность для насекомых

      Раскрыты главные требования к настоящим друзьям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше