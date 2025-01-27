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10:06, 27 января 2025Наука и техника

Boeing спрогнозировал дополнительные убытки от Starliner

Компания Boeing спрогнозировала дополнительные убытки от корабля Starliner
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания Boeing спрогнозировала дополнительные убытки от программы пилотируемого космического корабля Starliner в последнем квартале прошлого года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Квартальные убытки от Starliner компания оценила в 400 миллионов долларов.

По данным компании, в третьем квартале убытки от программы корабля составили 250 миллионов.

В ноябре издание ArsTechnica сообщило, что НАСА и Boeing допускают использование Starliner в качестве грузового корабля. По данным газеты The Wall Street Journal, убытки Boeing от программы Starliner составляют 1,85 миллиарда долларов, а сама корпорация не исключает возможность продажи его производства.

В октябре издание SpaceNews сообщило, что НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к Международной космической станции.

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