НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

НАСА заявило о глубокой обеспокоенности безопасностью стареющей МКС

Члены Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере НАСА заявили о «глубокой обеспокоенности» из-за стареющей Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

«МКС вступила в самый рискованный период своего существования», — заявил член комиссии Рич Уильямс, добавив, что для станции «возрастают риски».

Некоторые из рисков уже давно известны, в частности, утечки в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Другой проблемой является разработка плана сведения станции с околоземной орбиты. Также члены группы обеспокоены сохранением достаточного количества запасных частей для поддержания в нормальном состоянии систем МКС.

Ранее издание сообщило, что НАСА и госкорпорация «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС до 2027 года.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал, что Россия и США синхронизируют сроки работы МКС.