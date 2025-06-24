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14:48, 24 июня 2025Наука и техника

НАСА утвердило дату запуска миссии Ax-4 на МКС

НАСА: Миссия Ax-4 отправится на МКС 25 июня
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Axiom Space / NASA

Миссия Axiom Mission 4 (Ax-4) отправится на Международную космическую станцию (МКС) 25 июня. Соответствующую дату утвердило НАСА.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартует с площадки комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида (США) завтра, 25 июня, в 09:31 московского времени.

Ранее запуск Ax-4 неоднократно переносился.

В рамках Ax-4 на борту пилотируемого корабля будут находиться американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу. На МКС экипаж миссии пробудет до двух недель.

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