В Северной Осетии разработали четыре религиозных туристических маршрута

Комитет по туризму Северной Осетии разработал четыре религиозных туристических маршрута. Об этом сообщает «15-й регион».

«Религиозный туризм является одним из перспективных направлений, тем более в 2022 году у нас памятная дата — 1100-летие крещения Алании. Комитетом разработано четыре религиозных туристических маршрута совместно с Владикавказской Епархией и православной церковью. Сделали паспорта маршрутов, направили их туроператорам для их дальнейшей реализации», — рассказала заместитель председателя профильного комитета Светлана Салказанова.

Уточняется, что новые маршруты пройдут через Владикавказ, Куртатинское ущелье, Моздок и Алагир. Они будут предполагать посещение мест с религиозными объектами: церквями, храмами и монастырями.

Ранее сообщалось, что самый масштабный интернациональный стрит-арт-перфоманс России Back to the Roots пройдет с 24 по 30 июля на перевале Кахтисар в Северной Осетии. Уличные художники из разных городов России и стран ближнего зарубежья в эти дни соберутся вместе и создадут на отвесных скалах перевала самую большую галерею граффити на Северном Кавказе.