Для двух исторических российских городов разработают программу развития туризма

Для двух исторических российских городов во Владимирской области разработают программу развития туризма — позже они войдут в туристическую маршрутную сеть региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в Муроме и Гороховце появятся инженерная и дорожная инфраструктура, новое уличное освещение, инста-точки, ресторанная сеть, указатели и информационные таблички. Разработкой проекта будут заниматься туроператоры совместно с администрацией городов.

По словам первого заместителя губернатора области Александра Ремиги, программа позволит городам привлечь инвестиции в развитие гостиниц и техническое планирование земельных участков.

Ранее в июле стало известно, что для Северного Кавказа разработают программу гастрономического и культурного туризма. Ее исполнением займется Ростуризм, Минприроды России, представители делового сообщества, профессиональные объединения и ассоциации в сфере туризма.