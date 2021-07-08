Власти предложили создать брендовый круизный тур по Волге

Министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева предложила создать брендовый круизный тур по Волге — по аналогии с маршрутом «Золотого кольца». Ее слова приводит ТАСС.

«На круизный туризм имеется большой спрос. Для российского туриста он сдерживается стоимостью, для иностранного туриста — отсутствием адаптированной информации о программах речных круизов по российским городам», — отметила Прокофьева.

В связи с этим она предложила создать маршрут, который будет отличаться от других предложений своей индивидуальностью. Заместитель начальника управления государственных турпроектов и безопасности Ростуризма Татьяна Меньшикова, в свою очередь, заявила, что для этого можно создать рабочую группу, в рамках которой приволжские регионы будут обсуждать вопросы развития круизов по реке.

«В Ростуризме сформирован экспертный совет, в рамках экспертного совета есть требования, положения, что необходимо представить на рассмотрение маршрута экспертным советом», — отметила она.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что россияне стали больше интересоваться оздоровительными и познавательными программами отдыха — спрос на подобные туры в рамках акции туристического кешбэка вырос на десять процентов. Помимо этого, эксперт посоветовала россиянам обратить внимание на речные круизы по Волге, Русскому Северу и по Черному морю.