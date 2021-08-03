В центре Йошкар-Олы установили новый арт-объект

В центре столицы Республики Марий Эл установили новый арт-объект. Об этом сообщает портал «Марийская правда».

Инсталляция появилась на бульваре Чавайна в Йошкар-Оле. Она представляет собой сердце, которое символизирует любовь к городу. Уточняется, что объект расположен рядом с фонтаном, недалеко от входа в Центральный парк. По вечерам он будет загораться при помощи подсветки.

Согласно информации издания, местные жители связывают появление инсталляции с предстоящим Днем города: в этом году столице республики исполняется 437 лет.

В июле сообщалось, что в Тюмени открылась уличная выставка к 435-летию города. Экспозиция «Мы вовсе не тени безмолвные» расположилась на Текутьевском бульваре, в непосредственной близости от старинного одноименного кладбища, где похоронены известные тюменские купцы и меценаты. Она посвящена историям из жизни людей, внесших вклад в развитие города.