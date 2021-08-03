В Екатеринбурге появится арт-объект художника из Европы

В Екатеринбурге в рамках проекта «Территория авангарда» появится интерактивная инсталляция художника из Голландии. Об этом сообщает портал Global City.

Европейский аудиохудожник Андреас Кюне создаст звуковой арт-объект на тему конструктивизма. Работа под названием «Взаимосвязь / Сеть / Сплетения» будет представлять собой конструкцию с сенсорами, с которыми люди смогут взаимодействовать с помощью бесконтактных движений и жестов.

«Мы ищем волонтеров, которые хотят сделать экспериментальные полевые аудиозаписи в конструктивистских зданиях Екатеринбурга и области. Собранные записи станут исходным материалом для музыкальной композиции и звуковой инсталляции Андреаса Кюне», — рассказал куратор проекта Арсений Кибенко.

Инсталляция будет демонстрироваться и в Екатеринбурге, и в Амстердаме.

В июле сообщалось, что художница превратила заборы Екатеринбурга в арт-объект. Анастасия Пищугина выбрала в качестве площадки для своей работы заборы на улице Луначарского и в Почтовом переулке. Она создала из проволоки силуэты животных, которых можно встретить на Урале.