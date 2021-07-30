Уральские художники создали комикс про кыштымского карлика Алешеньку

В Екатеринбурге художники Саша Панцирь и Сергей Антипин выпустили комикс «Кыштымский карлик», посвященный гуманоиду Алешеньке. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ».

Сюжет основан на истории пенсионерки Тамары Просвириной. Действие начинается в 1996 году в Кыштыме (Челябинская область), когда женщина на кладбище находит мумифицированные останки неопознанного существа и приносит их домой.

В разговоре с Е1 авторы рассказали, что по сюжету молодой художник едет в Кыштым к своей девушке, после чего с ним начинают происходить странные события — помимо того, что Просвирнина приносит домой странное существо, в городе появляется таинственный гражданин со специальным оборудованием и профессионально владеющий боевыми искусствами. В произведении также появляются местные бандиты и следователь.

На издание книги авторы собирали 35 тысяч рублей, однако им пожертвовали 41,6 тысячи рублей.