Тиктокер Даня Милохин снимет проект об интересных местах Нижегородской области

Популярный российский тиктокер Даня Милохин приехал в Нижний Новгород. Об этом сообщает «НН.ру».

Вместе с блогером в город прибыли 100 детей — призеров конкурса «Страна открытий». Их сопровождают другие интернет-звезды: Артур Бабич, Кристина Макеева, Валя Карнавал и Маха Горячева. Их путешествие прошло на детском поезде РЖД по маршруту Москва — Нижний Новгород — Киров — Казань — Москва.

Отмечается, что Милохин планирует посетить зоопарк «Лимпопо». Он прибыл в город, так как планирует снять проект об интересных местах Нижегородской области.

В начале августа Нижний Новгород посетил блогер Илья Варламов. Урбанист прогулялся по городу с губернатором региона Глебом Никитиным. Ему показали благоустроенные дворы в историческом квартале церкви Трех Святителей, площадь Горького, работы на Большой Покровской и территории кремля. Кроме того, блогера пригласили на чаепитие вместе с местными жителями в Тайном саду.