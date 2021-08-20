Выставку народных промыслов проведут к 800-летию Нижнего Новгорода

С 20 по 29 августа в Нижнем Новгороде к 800-летию города будет проходить выставка народных художественных промыслов «Традиции и инновации». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Выставка пройдет на Нижегородской ярмарке. Она посвящена народным художественным промыслам из 20 регионов России.

Она сформирована как 4D-пространство, где посетители могут увидеть как традиционное, так и современное воплощение произведений народных промыслов, а также ощутить атмосферу самого производства изделий.

В числе экспонатов, представляющих Нижегородскую область, — хохломская и семеновская роспись, городецкая роспись и золотная вышивка, казаковская филигрань, варнавинская кость, а также борнуковская резьба по камню.