Российский изобретатель создал прототип кроссовок из культового фильма

Студент Сибирского федерального университета Сергей Манелюк создал прототип кроссовок из культового фильма «Назад в будущее», снабдив свое изобретение технологическими новинками. Об этом пишет Ngs24.ru.

Отмечается, что Манелюк улучшил свое изобретение несколькими новыми и уникальными функциями. Например, помимо автошнуровки, которой обладала обувь главного героя фильма Марти Макфлая, россиянин добавил вентиляцию подошвы и подсветку, с помощью которой можно «анимировать» кроссовки и вставлять свои изображения.

Несмотря на технологические улучшения, кроссовки весят чуть больше чем любая другая баскетбольная обувь. Тем не менее, изобретение не предусматривает попадание влаги. В планах у разработчика запустить в продажу ограниченную серию из 100-200 штук. Примерная стоимость российского прототипа 40-50 тысяч рублей.

«Мы позиционируем свои вещи как лимитированные, то есть они не предназначены для того, чтобы люди в них каждый день занимались спортом. Это больше как эксклюзив для коллекционеров», — поделился студент.

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