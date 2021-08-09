В Пскове россиянин смог восстановить раритетный мотоцикл 1941 года

В Пскове местный житель Вадим Алешин смог восстановить раритетный немецкий мотоцикл BMW R-75 1941 года. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

По его словам, он приобрел мотоцикл еще в начале 1990-х, и тот был в разобранном состоянии. На протяжении пяти лет россиянин восстанавливал его, собирая по частям «до последней гайки». Узнавал, какие необходимы детали для техники, местный житель самостоятельно — он много читал статей и книг, а также общался со специалистами.

Затем он использовал отреставрированный мотоцикл как обычный повседневный транспорт. По серии производства — R-75-14 — стало понятно, что данной технике около 80 лет. В ней 26 лошадиных сил, которые позволяют проехать больше 500 километров как по бездорожью, так и по асфальтированной трассе.

В настоящее время техника в рабочем состоянии, но она все чаще стоит в гараже. Алешин активно участвует в выставках, мотофестивалях и различных исторических мероприятиях.

В начале июля в Рязани прошел парад раритетных автомобилей ГИБДД. Его провели в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции. На улицу города выехала колонна машин и мотоциклов.

В июне стало известно, что россиянин Евгений Григорьев вручную смастерил за полгода «советский» мотоцикл. Его техника сейчас может медленно передвигаться, однако скорость, как отметил автор проекта, не является для него приоритетным параметром.