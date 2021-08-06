Россиянка научилась водить мотоцикл ради байкерской свадьбы своей мечты

Жительница города Арзамас в Нижегородской области научилась водить мотоцикл, чтобы отпраздновать свадьбу своей мечты в байкерском стиле. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что в день бракосочетания пара приехала в ЗАГС на мотоциклах. Жених — в парадном костюме, невеста — в белом платье и фате. Видео с необычной свадебной процессией быстро разлетелось в местных сообществах в соцсетях.

Оказалось, что невеста Виктория работает кассиром в РЖД, а ее жених Вадим — предприниматель. В свободное от работы время девушка занимается Pole Dance и экстремальными видами спорта. Пара решила не устраивать классическую церемонию, а провести что-то в своем стиле.

«У Вадима появилась идея поехать в ЗАГС на мотоциклах, так как еще осенью мне был подарен Kawasaki z1000. Но опыта вождения мотоцикла у меня не было, и мы отправились в Москву, в крытую автошколу — там я первый раз попробовала управлять мотоциклом. В мае я пошла учиться на категорию А, в июне получила права и начала потихоньку катать по городу», — рассказала Виктория.

Она также добавила, что они с мужем хотели лишь хорошо провести свадьбу, в их планы не входило попадать в объективы многочисленных камер. В итоге от необычной церемонии пара получила множество эмоций и адреналина, рассказала новоиспеченная жена.