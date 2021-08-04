Россияне рассказали о любимых перекусах во время путешествия на поезде

Любимым перекусом россиян во время путешествия на поезде стали бутерброды — их предпочитают 19 процентов пассажиров. Такие данные были раскрыты в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В опросе, который проводился на официальном сайте сервиса, приняли участие 2,1 тысячи человек. Выяснилось, что помимо разнообразных сэндвичей, популярностью пользуются горячие напитки (чай или кофе) со сладостями и фастфуд — такой перекус выбирают 12 и 11 процентов респондентов соответственно.

В противовес этому 17 процентов опрошенных рассказали, что предпочитают есть в поезде строго домашние блюда — при этом неважно, какие именно.

Менее востребованы у пассажиров орехи и сухофрукты — за них проголосовали шесть процентов россиян, столько же людей утоляют голод фруктами и овощами.

Отмечается, что самыми непопулярными среди перекусов оказались шоколадки, чипсы и молочные продукты.

Ранее в июле стало известно, что самым популярным железнодорожным направлением у россиян стала Москва — в августе отправиться в столицу запланировали 5,9 процента опрошенных туристов. Вторым по востребованности оказался маршрут Москва — Анапа, в такое путешествие в августе отправятся 3,2 процента пассажиров.