Назван любимый транспорт россиян для путешествий по стране

Большинство российских туристов назвали любимым транспортом для путешествий самолеты — за такой вариант проголосовали 31 процент респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Вторыми по популярности оказались поезда — их выбирают 29 процентов участников опроса, а 14 процентов россиян признались, что любят путешествовать на электричке.

На собственном автомобиле предпочитают ездить по стране 13 процентов туристов. Автобус назвали любимым видом транспорта 6 процентов респондентов.

Путешествовать на велосипеде привыкли 4 процента россиян, еще 2 процента выбрали речные и морские круизы. 1 процент туристов чаще всего выбирает каршеринг или пользуется карпулингом.

Ранее в июле россияне назвали природные достопримечательности страны, которые они мечтают посетить больше всего — в топ-3 самых желанных мест вошли Камчатка, Алтай и озеро Байкал. Кроме того, многие россияне интересуются поездками в Карелию ради уникальной северной природы, в Дагестан, где расположен известный Сулакский каньон, а также на Кольский полуостров и Сахалин.

