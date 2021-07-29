Россиянам назвали популярные направления для путешествий на поезде в августе

Самым популярным августовским железнодорожным направлением в России названа Москва — в конце лета столицу собрались посетить 5,9 процента опрошенных россиян. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Вторым по востребованности оказался маршрут Москва — Анапа, в такое путешествие в августе отправятся 3,2 процента пассажиров. Стоимость билета в одну сторону составляет 4,4 тысячи рублей.

Тройку лидеров замыкает направление Москва — Симферополь. В столицу Крыма в последний месяц лета захотели отправиться 1,4 процента туристов. Цена билета за такую поездку выросла на 20 процентов по сравнению с 2019 годом, до 7,1 тысячи рублей.

Следом по убыванию популярности идут маршруты до Новороссийска (1,2 процента), Лазаревского (1,1 процента), Адлера (один процент), Нижнего Новгорода (0,9 процента) и Казани (0,8 процента) — все с отправлением из столицы.

Ранее в июле были названы лучшие места в России для отдыха в горах. Так, среди самых популярных природных объектов туристы назвали пещерные города и крепости Бахчисарая, Кавказский хребет в Красной Поляне, Горную Шорию в Кемеровской области, а также Алтайские, Уральские горы и горные возвышенности на Ставрополье.