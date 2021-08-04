Россиянин сдвинул с места 65-тонный самолет и установил рекорд

Красноярский атлет Иннокентий Веселов сдвинул с места 65-тонный самолет Boeing 737-800 и установил рекорд России по трек-пулу. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту Красноярска россиянин отбуксировал самолет более чем на 17 метров. Для этого он использовал специальное снаряжение и натянутый трос. По словам Веселова, раньше он тренировался на своем автомобиле — ставил его на ручной тормоз и буксировал.

Уточняется, что в случае с Boeing 737-800 у мужчины была лишь одна пробная попытка. Федерация силового экстрима России вручила ему сертификат и зафиксировала рекорд по трек-пулу — разновидности силового экстрима, где спортсмен двигает крупногабаритный транспорт. «Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом», — пояснил президент федерации Василий Грищенко.

В июле житель Уфы Эльбрус Нигматуллин поднял самолет и платформу общим весом почти полторы тонны — 1476 килограммов. Таким образом он установил рекорд, признанный Федерацией силового экстрима России.